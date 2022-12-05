Çaykur Rizespor - Pendikspor: 1-1

Ege'de deprem! AFAD ve Kandilli ile son depremler...

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Bahadır, Emirhan, Emircan, Alberk, Koray, Alper (Dk. 86 Papa), Bolasie (Dk. 80 Van Den Hurk), Deniz (Dk. 86 Seyfettin), Sefa (Dk. 80 Miya), Kubilay (Dk. 66 Benhur)

PENDİKSPOR: Burak Murat (Dk. 58 Ahmet), Berkay, Hasan, Erdem, Hasan Kılıç (Dk. 76 Görkem), Erhan, Regattin, Thiam (Dk. 46 Muhammed), Kappel, Rogerio (Dk. 84 Oltan)

GOLLER: Dk. 30 Kubilay (Çaykur Rizespor), Dk. 90+5 Berkay (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Koray (Çaykur Rizespor), Hasan Kılıç, Erdem, Regattin (Pendikspor)

Spor Toto 1´inci Lig´in 16´ncı haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

30´uncu dakikada sağ çaprazdan Alper`in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topu, Kubilay kafasıyla ağlarla buluşturdu: 1-0.

47´nci dakikada Bolasie ceza sahasının hemen dışından yerden şutunu çekti, top kaleci Burak'ta kaldı.

59´uncu dakikada Bahadır´ın sağdan gönderdiği topa Kubilay kafa ile karşılık verdi, top üst ağlarda kaldı.

90+5´inci dakikada Regattin´in sağdan gönderdiği topu Hasan kafa ile indirdi, Berkay´ın dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-12-05 22:15:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.