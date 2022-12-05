Çaykur Rizespor - Pendikspor: 1-1

Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA)
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Bahadır, Emirhan, Emircan, Alberk, Koray, Alper (Dk. 86 Papa), Bolasie (Dk. 80 Van Den Hurk), Deniz (Dk. 86 Seyfettin), Sefa (Dk. 80 Miya), Kubilay (Dk. 66 Benhur)
PENDİKSPOR: Burak Murat (Dk. 58 Ahmet), Berkay, Hasan, Erdem, Hasan Kılıç (Dk. 76 Görkem), Erhan, Regattin, Thiam (Dk. 46 Muhammed), Kappel, Rogerio (Dk. 84 Oltan)
GOLLER: Dk. 30 Kubilay (Çaykur Rizespor), Dk. 90+5 Berkay (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Koray (Çaykur Rizespor), Hasan Kılıç, Erdem, Regattin (Pendikspor)
Spor Toto 1´inci Lig´in 16´ncı haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.
30´uncu dakikada sağ çaprazdan Alper`in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topu, Kubilay kafasıyla ağlarla buluşturdu: 1-0.
47´nci dakikada Bolasie ceza sahasının hemen dışından yerden şutunu çekti, top kaleci Burak'ta kaldı.
59´uncu dakikada Bahadır´ın sağdan gönderdiği topa Kubilay kafa ile karşılık verdi, top üst ağlarda kaldı.
90+5´inci dakikada Regattin´in sağdan gönderdiği topu Hasan kafa ile indirdi, Berkay´ın dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-12-05 22:15:39
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