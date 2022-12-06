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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de 4 yaylaya turizm master planı 

DHA

Rize'de 4 yaylaya turizm master planı 


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE'de Deremezra, Handüzü, Çifteköprü ve Ovit yaylaları için altyapı, ulaşım, yapılaşma ve turizm tesislerini kapsayan, en fazla 2'şer katlı sınırlı sayıda yapıların inşa edilmesini öngören turizm master planı hazırlandı. Vali Kemal Çeber, "Yatırımcılara hem doğayı korumak hem de güzellikleri kullanmak anlamında 'Bizim anayasamız bu planlar' diyeceğiz" dedi.
Kentte Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından Ardeşen ilçesi Deremezra, Güneysu ilçesi Handüzü, İkizdere ilçeleri Çifteköprü ve Ovit yaylaları için 1,5 yıldır yürütülen çalışmayla turizm master planı hazırlandı. Plan için '4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm' sloganıyla tanıtım toplantısı düzenlendi; 4 yaylanın altyapı, ulaşım, yapılaşma ve turizm tesislerini kapsayan planla birlikte en fazla 2'şer katlı sınırlı sayıda yapıların inşa edilmesi öngörüldü. Deremezra bölgesi geleneksel köy, Handüzü bölgesi dağ yolculuğu, İkizdere Çifteköprü bölgesi sağlık vadisi ile Ovit bölgesi ise dört mevsim zirve tatili temasıyla planlandı.
'İLİMİZİN GELECEĞİ ÇAYLA BERABER TURİZM'
Turizm master planı tanıtım toplantısında konuşan Vali Kemal Çeber, hem yayla hem doğa turizminin özellikle pandemi döneminde daha da önem kazandığını belirterek, "İnsanların doğaya, yaylalara, köylere, kırsala dönme eğilimleri arttı. Bu eğilimlerden çok daha önce başladığımız bir proje var. 4 tane bizim için çok önemli olduğunu değerlendirdiğimiz lokasyonun planlarını yaptık. İlimizin geleceğini çayla beraber turizmde görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz, hatta ileride turizmin belki çayın da önüne geçeceğini değerlendiriyoruz. Göstergeler ve gelişmeler ise onu ifade ediyor" dedi.
'ELEŞTİRDİĞİMİZ HATALARA DÜŞMEYECEĞİZ'
Rize'yi turizmde olması gereken yere taşıyacaklarını kaydeden Vali Çeber, "Dünyada örnek turizm merkezlerinin, örnek yerlerin bu planlara dayandığını görüyorsunuz. Onun için çok iyi planlar yaparak işe başlamamız lazım. Yoksa bugün eleştirdiğimiz, yanlış dediğimiz birçok hataya bizim de düşmemiz söz konusu olabilir. Bunun için çalıştık. Bu işi çok iyi yapacağını düşündüğümüz firmalarla çalıştık. Fikrini almamız gereken tüm yerel ulusal ve uluslararası bileşenler projemizin içerisinde yer aldı. Bize göre güzel sonuçlar ortaya çıktı. Bundan sonra bu planlar üzerinden tüm kamu yatırımlarımızı yönlendireceğiz. Yatırımcılara hem doğayı korumak hem de güzellikleri kullanmak anlamında 'Bizim anayasamız bu planlar' diyeceğiz. Bundan önce eleştirdiğimiz hatalara düşmeyecek şekilde ilimizi turizm noktasında olması gereken yere taşıyacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-12-06 17:27:17

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