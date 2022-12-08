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Kale direği üzerine devrilen Yiğit'in tedavisi devam ediyor

DHA

Kale direği üzerine devrilen Yiğit'in tedavisi devam ediyor


Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)RİZE'de, antrenman öncesinde arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan futbolcu Yiğit Demirel'in (9) yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizesporlu futbolcular da Yiğit'in ailesini ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürdürülüyor.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesislerindeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Antrenörlerinin haber vermesi üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yiğit'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürdürülüyor. 
2 AY ÖNCE ALTYAPIYA SEÇİLDİ
Kale direğinin başına isabet etmesi sonucu kanamanın devam etmesi nedeniyle ameliyata alınmayan Yiğit'in kafatasında kırık olduğu belirlendi. Çaykur Rizespor altyapısına 2 ay önce seçilen yetenekli futbolcunun, bir antrenman öncesinde çekilen videoda kulüp görevlisinin sorularını yanıtladığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; 'Hangi takımda oynuyorsun?' sorusuna 'Çaykur Rizespor' diye cevap veren Yiğit'in el salladığı yer aldı.
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN ZİYARET
Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizesporlu futbolcular, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören Yiğit Demirel´in ailesine ziyarette bulundu. Çaykur Rizespor Kulübü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Geçmiş olsun Yiğit, en kısa sürede seni aramızda görmek için dua ediyoruz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-12-08 19:03:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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