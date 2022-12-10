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Kale direği üzerine devrilen Yiğit'in dedesi: Zor bir süreci yaşıyoruz

DHA

Kale direği üzerine devrilen Yiğit'in dedesi: Zor bir süreci yaşıyoruz


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE'de, antrenman öncesi arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan futbolcu Yiğit Demirel'in (9) ailesinin, endişeli bekleyişi sürüyor. Yiğit´in dedesi Yusuf Demirel, "Zor bir süreci yaşıyoruz. Son aldığımız haberlere göre çocuğunuzda biraz refleks, gelişme var. İnşallah onu Allah bize bağışlayacak" dedi.
Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri´ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Antrenörlerinin ihbarı üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan küçük Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kafatasında oluşan kırıklar ve beyin kanaması geçirdiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Yiğit Demirel´in kanamasının durduğu, refleks vermeye başladığı ifade edildi.
'ÇOCUĞUMUZDA BİRAZ REFLEKS VAR'
Yiğit´ten gelecek iyi bir haberi bekleyen ailenin hastane önündeki bekleyişi sürüyor. Dede Yusuf Demirel zor bir süreç yaşadıklarını belirterek "Akıllara durgunluk verecek bir kaza geçirdi. Kaza, tabii ki her şey takdiri ilahi. Kaza gününden bugüne kadar yaşadıklarımızı herkes tahmin edebilir. Bu süreçte yapılan her şeyden çok memnunuz. Rizespor camiası, hastane personeli, vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Türkiye'nin birçok yerinde ve yurt dışından dualar okundu çocuğumuz için. Şu ana kadar yapılanlarda hiçbir eksiklik görmedik. Zor bir süreci yaşıyoruz. Son aldığımız haberlere göre çocuğunuzda biraz refleks, gelişme var. İnşallah onu Allah bize bağışlayacak" dedi.
Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-12-10 11:26:05

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