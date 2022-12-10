Kale direği üzerine devrilen Yiğit'in dedesi: Zor bir süreci yaşıyoruz (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Rize'de, Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri´ndeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan futbolcu Yiğit Demirel (9), 3 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize

2022-12-10 12:09:31



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