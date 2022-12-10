Kale direği üzerine devrilen Yiğit'in dedesi: Zor bir süreci yaşıyoruz (3)

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ACILI AİLE, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Rize'de, Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralanıp, 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden futbolcu Yiğit Demirel'in (9) hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul etti. Aile fertlerini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü de taziye mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğit'imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-12-10 13:45:47



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