Rize´nin 4 yaylasına ikişer kat sınırı

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA) RİZE´de 4 yayla için hazırlanan ve altyapı, ulaşım, yapılaşma, turizm tesislerini kapsayan yatay mimarili turizm master planı ile en fazla ikişer katlı, sınırlı sayıda yapılar inşa edilecek. Plan ile daha önce yapılan hataları bertaraf etme gayesinde olduklarını belirten ve kaçak yapılaşmaya karşı uyarılarda bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, "Kaçak tüm yapıların yıkılacağını vatandaşlarım bilsin. Boşuna bu anlamda masraf etmesin" dedi.

Kentte Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından Ardeşen ilçesi Deremezra, Güneysu ilçesi Handüzü, İkizdere ilçeleri Çifteköprü ve Ovit yaylaları için 1,5 yıldır yürütülen çalışmayla turizm master planı hazırlandı. '4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm' sloganıyla hazırlanan ve altyapı, ulaşım, yapılaşma, turizm tesislerini kapsayan; yatay mimarili turizm master planı ile en fazla ikişer katlı, sınırlı sayıda yapıların inşa edilecek. Detayları belli olan plan ile Deremezra Yaylası geleneksel köy, Handüzü Yaylası dağ yolculuğu, İkizdere Çifteköprü bölgesi sağlık vadisi ile Ovit Yaylası için dört mevsim zirve tatili teması belirlendi.

YAPILAŞMAYA SINIR GETİRİLDİ

Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylasına 3 ve 4 yıldızlı birer otel ile tek katlı 20 dağ evi ile birlikte Asmalı Irmak mevkinde planlanan yapay gölde, 500 metre uzunluğunda 4 kişi kapasiteli `Sky Glider´ adı verilen hava hattı ile ziyaretçilerin vadiyi yüksekten görmelerine imkan sağlanacak. Aynı bölgede Kıbledağı Camisi'ne ulaşan 15 kişilik, 1108 metre uzunluğunda teleferik hattı da planlandı. Ovit Yaylası'na 3 ve 4 yıldızlı ikişer otel, 2 katlı 8 dağ evi, kış spor alanları, yürüyüş parkurları, 10 kabinli tek halatlı teleferikte planda yer aldı. Dünyaca ünlü Anzer balı vadisindeki Çiftköprü Yaylası'na petek görünümlü 30 bungalov ev, doğal oyun parkı, fiziksel aktivite parkuru ve yüksek halat aktiviteleri ile organik pazar yapılacak. Ardeşen´deki Deremezra Yaylası'nda ise turistlere köydeki orijinal yaşam tarzına yolculuk sunularak, ikişer katlı 30 köy evi ile birlikte ziyarete açık hayvan çiftliği, karavan ve doğa kamp alanları yapılacak.

`YAPILMIŞ HATALARI BERTARAF ETME GAYESİDEYİZ´

Plan ile daha önce yapılan hataları bertaraf etme gayesinde olduklarını açıklayan, kaçak yapılaşmaya karşı uyarılarda bulunan Vali Kemal Çeber, "Biz bu planlarla beraber üzerinde çokça görüştüğümüz, düşündüğümüz ve kıymetlendirdiğimiz alanları turizme açmaya ve yeni destinasyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Buradaki amaçlardan birisi de bundan önce yapılmış olan hataları bertaraf etme gayesidir. Yani biz aslında sadece Rize değil, bütün Karadeniz olarak, yayla ve doğa turizminden bahsedecek olursak ciddi hatalar yapmış bölgeleriz. Özellikle buraların kirlenmesi, kaçak yapılaşma, yörenin coğrafi iklimi ve fiziki özelliklerine uymayan yapılar noktasında ciddi hatalarımız var. Bunu Ayder'de, Çağırankaya'da, Sırt Yaylası'nda, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun yaylalarında görüyoruz. Biz tüm bileşenler olarak bir taraftan bununla da mücadele ediyoruz" dedi.

`RUHSATSIZ YAPILARA TEVESSÜL ETMESİNLER´

Son 2-3 haftada birçok kaçak yapıyı yıktıklarını belirten Vali Çeber, şöyle konuştu:

"Birçok yıkımımız oldu, bu hoşumuza gitmeyen ama yapmak zorunda olduğumuz çalışmalar. Şunun bilinmesini istiyorum; devlet, bazen biraz prosedüre mevzuatlara bağlı olarak belli aşamaları kat etmek zorunda olduğundan geç refleks gösterebilir halkın gözünde. Aslında anında refleks gösterir ama halka geç yansır. Dolayısıyla kaçak olarak ya da ruhsatsız, ruhsata aykırı olarak yapılan tüm yapıların yıkılacağını tüm vatandaşlarım bilsin. Boşuna bu anlamda masraf etmesin. Yani gün gelip oraları yıkarken niye baştan bu aşamaya gelene kadar müdahale edilmedi, denmesin. Çünkü daha yapı başlar başlamaz aslında her biri mühürleniyor her biri hakkında tutanak tutuluyor. Ama bizim vatandaşlarımız bu mühre ve tutanaklara da aykırı olarak işlerine devam ediyor. Ondan sonra bir taraftan o prosedür işliyor, prosedür bittiğinde de yıkımlar gerçekleşiyor. Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve kanunsuz yollara tevessül etmesinler" diye konuştu.

`12 AY YAŞANABİLİR BİR TURİZM OLMASINI İSTEDİK´

4 yaylanın master planlarını hazırlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt de şunları söyledi:

"Biz oluşabilecek bu turist ilgisini önceden planlayarak 11 ilçede imar planı çalışması yaptık. Turizmde ilimize değer katacak 4 nokta için de master planları hazırladık. Bu ana kadar ilimizin markası Ayder'imiz bir lokomotif görevi üstlendi. Bölgemize gelen yüzlerce insanın yılın belli bir ayında sadece Ayder´e yoğunlaşmasını istemiyoruz. İlimizin Ayder gibi nice güzel yerleri var, bu yerleri gelen misafirlere göstermek istiyoruz. Tespit ettiğimiz 4 bölgede geleceği doğru planlama adına, kendi butik özelliklerine göre bir konsept belirledik. Her ilçede 12 ay yaşanabilir bir turizm olmasını istedik. Gelen turistlerin Rize'de daha farklı yerlerde daha fazla zaman geçirmesini hedefledik. Master planını da bu hedefler ve beklentiler doğrultusunda hazırladık. Deremezra'da organik yaşayan köy temasını işledik. Elektriğin dahi daha yeni geldiği organik yaşamın sürdüğü tabiatın bozulmadığı bir coğrafya. Gelen turistlerin modernliği değil de doğal yaşamı görebileceği bir konsept oluşturmaya çalıştık" dedi.

`PLANI DIŞINDAKİ YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ´

Yaylalar için hazırlanan planlar için sahada yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyen İbrahim Türüt, "Bu planlar masa başında yapılmış planlar değil. Sahada yoğun bir çalışma programımız oldu. Çalıştığınız alanla alakalı, iklimi, coğrafyası, devam eden yaşamı hesap ederek, orada yaşayan insanlarla görüşerek, geçmişten günümüze gelme şeklini ve oradaki tarihine de bakarak master planlarını hazırladık. Master planı yaptığımız yerlerde akıllarda şöyle olumsuz bir soru oluşabilir. `Buraları imara açıyorsunuz, kontrolsüz yapılaşmaya meyil verilebilir' gibi. Biz de tam bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak için bu çalışmaları yaptık. Asla bu master planı dışındaki hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Geçmişte bir plansız yapılaşma olduğu için buradan hareketle biz bu ihtiyaca binaen bu planları ortaya koyduk. Bu planlar projede masa üstünde kalmayacak hayata geçirilecek, uygulanacak. Bu doğayı koruma, gelecek 50 yılı 100 yılı kurtarma adına buranın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-12-11 10:13:22



