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Üzerine kale direği devrilen Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Üzerine kale direği devrilen Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)RİZE´de antrenman öncesi kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yiğit Demirel´in (9) cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Yiğit´in tabutunun üzerine 2 ay önce altyapısına seçildiği Çaykur Rizespor kulübünün forması konuldu.
Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri´ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Sahada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada 3 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalan küçük Yiğit, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Yiğit Demirel için Rize Merkez Sahil Camii´nde cenaze töreni düzenledi. Cenazede, Yiğit´in tabutunun üzerine 2 ay önce altyapısına seçildiği Çaykur Rizespor kulübünün forması konuldu. Acılı Demirel ailesi de cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Oğlunun tabutu başından ayrılmayan babası Uğur Demirel, cenazeye katılan oğlunun arkadaşlarını öptü.
Cenazeye Rize Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, il protokolü, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve Çaykur Rizesporlu yöneticiler, Teknik Direktör Bülent Korkmaz, futbolcular ile Yiğit Demirel´in ailesi, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı´nın öğle vakti kıldırdığı namaza sonrası Yiğit Demirel, Derepazarı ilçesi Çukurlu köyünde dualarla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-12-11 14:38:21

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