Takla atan otomobil, 2 viyadük köprüsü arasında askıda kaldı: 2 yaralı

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de, kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü, 2 viyadük köprüsü arasında askıda kaldı. Kazada sürücü Yasemin Çolak (31) ile otomobildeki Ahsen Belis Çolak (4) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki merkez viyadüğünde meydana geldi. Artvin yönüne giden Yasemin Çolak idaresindeki 34 FDD 475 plakalı otomobil, viyadük üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ters dönüp, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki 2 viyadük köprüsü arasında askıda kaldı. Sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobilden çıkardığı Yasemin Çolak ile yanındaki Ahsen Belis Çolak, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Askıda kalan otomobil ise çekiciyle çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-12-14 12:25:49
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