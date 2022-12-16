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Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-2

DHA

Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-2


Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA)
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Erkan Karabulut, Kemal Mavi
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Bahadır, Emirhan, Emircan, Alberk, Koray, Benhur (Dk. 70 Van Den Hurk), Mithat (Dk. 46 Sefa), Alper, Bolasie (Dk. 70 Miya), Deniz (Dk. 63 Kubilay)
GÖZTEPE: Ekrem Arslanagic, Atınç, Emir, Tarık (Dk.72 Gottwalt), İsmail, Palmer (Dk. 72 Tuğbey), Tijanic, Yalçın (Dk. 88 Mesut), Kvasina, Yasin (Dk.78 Atanga)
GOLLER: Dk. 47 İsmail, Dk. 53 Palmer (Göztepe)
SARI KARTLAR: Emircan, Bahadır, Sefa (Çaykur Rizespor), İsmail, Emir, Kvasina (Göztepe)
Spor Toto 1´inci Lig´in 18´inci haftasında Çaykur Rizespor, evinde Göztepe´ye 2-0 yenildi. Karşılaşma öncesi yeşil mavili taraftarlar, stadyuma 4 yıl önce uğradığı saldırı sonucunda şehit olan emniyet müdürü Altuğ Verdi ile kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden altyapı oyuncusu Yiğit Demirel´in fotoğraflarını astı. Yeşil mavili futbolcularda sahaya Demirel´in fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı.
2´nci dakikada Rizespor atağında Mithat, ceza yayında buluştuğu topa sert vurdu. Top sağ köşeden dışarıya gitti.
21´inci dakikada İsmail´in penaltı noktasına ortaladığı topu Kvasina kafasıyla kaleye gönderdi, kaleci Tarık topu kornere çeldi.
47´nci dakikada İsmail´in serbest vuruşta kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.
53´üncü dakikada Yasin´in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Palmer´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-12-16 22:15:41

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