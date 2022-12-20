Rize´de 1100 sosyal konut için kura çekimi



Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE´de, sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 1100 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Törene katılanlar, heyecanla kurayı takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yapılacak 250 bin sosyal konuttan Rize´deki 1100'ü için kura çekimi gerçekleştirildi. Rize Gençlik Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen kura çekimi, başvuru yapanlar tarafından heyecanla takip edildi. Proje kapsamında Rize´de yapılacak 1100 konut için 28 bin 274 başvuru yapıldı. Merkezde 673, Güneysu ilçesinde 350 ve Kendirli beldesinde 77 adet olmak üzere 3 bölgede toplam 1100 konut inşa edilecek.

Kura çekimini takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, "Bugün Rize ilimizde yapılacak olan 1100 konutumuzun kura çekimi gerçekleştirildi. İlimizde 28 bin 274 başvurunun kura çekimi bugün çekilerek tamamlandı. 1100 konutumuz inşallah en kısa zamanda yapılacak. Yöresel mimariye uygun, mahalle kültürünü yaşatan ve aynı zamanda komşuluk ilişkilerini de geliştiren konutlarımız en kısa zamanda yapılarak vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamına sunulacaktır. Rize´mize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Emekli kategorisinden kurada ismi çıkan Yusuf Karali ise "TOKİ kurasında benim ismim çıktı. Çok mutluyum. İlk defa böyle bir kuraya katıldım. Allah devletimize zeval vermesin. Emekliyim, bu yaşta ilk defa evim oluyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-12-20 12:56:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.