Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başlıyor



Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)TÜRKİYE'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı bu yıl da yaşanacak. Alpler yerine Kaçkar Dağları'nı tercih eden sporcular, ocaknisan ayları arasında zirve ve vadilerde adrenalin dolu anlar yaşayacak.

Dünyada İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada, Fransa'da yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı için geri sayım başladı. Bu yıl 3 helikopterle yapılacak faaliyet için hazırlıklar tamamlanırken, ilk kafile 3 Ocak´ta Ayder Yaylasına gelecek. 7 Ocak´ta ilk uçuşun gerçekleştirilmesinin planlandığı heliski için bu yıl dünyanın dört bir yanından yoğun rezervasyon alındı. Özellikle Avrupa ülkeleri ile Rus sporcuların daha çok tercih ettiği heliski için artan yoğun talep üzerine her yıl mart ayında tamamlanan faaliyet, nisan ayına kadar uzatıldı. Yaklaşık 4 ay sürecek etkinlikte sporcu kafileleri, zorlu ve dik yamaçlardan kayacak. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak kayakçılar, gün boyu adrenalin yaşayacak.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı, helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan helikopterler ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopterler, olası olaylara müdahale için hazırlandı.

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, heliski faaliyetinin bu yıl da yapılacağını belirterek hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Etkinliğin ocak ayında başlayacağını ifade eden Haşimoğlu aldıkları yoğun talepler üzerine kayak faaliyetini nisan ayına kadar uzattıklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Muhammet KAÇAR

2022-12-24 09:52:50



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