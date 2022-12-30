Eski okul, kenevir ipliği dokuma atölyesi oldu



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde eski okul binası kenevirden elde edilen iplikle dokumaların yapılacağı atölyeye dönüştürüldü. Yöre kadınlarının kenevir liflerinden elde edeceği ipliklerin, el dokuma tezgahlarında `feretiko´ adı verilen beze dönüşeceği atölye, tadilatın ardından hizmete açıldı.

Rize'de kenevir liflerinden elde edilen ipliklerden özel el dokuma tezgahlarında üretilen feretiko adı verilen 'Rize bezi' geleneğinin yaşatılması için projeler hayata geçiriliyor. Kentte Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan `Topraktan tezgaha kendir ipinin serüveni´ projesi kapsamında Çayeli ilçesi Çataklıhoca Mahallesi´ndeki eski okul binası, onarılarak atölyeye dönüştürüldü. Yöre kadınlarının kenevir liflerinden elde edeceği ipliklerin, el dokuma tezgahlarında `feretiko´ adı verilen beze dönüşeceği atölye, tadilatın ardından hizmete açıldı. Çataklıhoca Proje Atölyesi'nin açılışında kurdele yerine kenevir ipi kullanıldı. Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Hakan Güven ile kenevir ipi üreticisi Fatma Sağlam (90) birlikte kenevir ipini keserek atölyenin açılışını gerçekleştirdi.

`FERETİKONUN CANLANDIRILMASINA GAYRET EDİYORUZ´

Vali Kemal Çeber, kentte 250 metrekareye kadar düşen Hint keneviri bahçelerini 10 dönüme kadar çıkardıklarını belirterek, "1950´li yıllara kadar bu bölge kenevir üretim merkezlerinden biriydi. Sonra değişik nedenlerle gerilediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile biz de burada birçok proje hayata geçiriyoruz. Çok güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Bir taraftan Rize bezi dokuması olan feretikonun yeniden canlandırılmasına gayret ediyoruz. Yok olmaya başlayan 250 metrekareye kadar düşmüş olan Hint keneviri üretim alanlarımız arttı. 10 dönümün üzerine çıkardık, daha da artıracağız" dedi.

`27 KÖY OKULUNU DÖNÜŞTÜRDÜK´

Vali Çeber, "Milli Eğitim Bakanlığı´nın köy okullarını yaşam merkezlerine dönüştürmesi projesi kapsamında 27 köy okulumuzu köy yaşam merkezine dönüştürdük. Her birinde burada gördüğünüz gibi çok canlı bir hayat yaşanır hale geldi. Kadınlarımız buraya geliyor, hem üretim yapıyor hem sosyalleşiyorlar. Köylerimizi yeniden canlandırmaya dönük faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise "Kendir bizim için geçmişte çok önem arz eden bir ürünümüzdü. Şimdi yeni hedefler doğrultusunda önemli bir çalışma yapılıyor. İleriye dönük hem tarım hem kültürel hem de ekonomik açıdan güzel sonuçlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Atölyede kenevir ipi üretimini anlatan Fatma Sağlam, "Eskiden bahçelerimize kendir ekerdik. Onun liflerinden iplik üretir, ondan kumaşlar yapar kıyafetlerimizi elde ederdik. Sonra zamanla unutuldu, şimdi yeniden bizim bu geleneğiniz yaşatılıyor. Geleneğimizin yeni nesillere aktarılmasından çok mutlu oluyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-12-30 14:15:44



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