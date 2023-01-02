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Fırtına Deresi, kirlilikten kurtuluyor

DHA

Fırtına Deresi, kirlilikten kurtuluyor


Selay SAYKAL/ RİZE, (DHA)DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, Rize´nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi, kurulan günlük 50 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile kirlilikten arındırılacak. İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, "Arıtma tesisi olmadan önce atıklar Fırtına Deresi´ne karışıyordu ama bundan sonra öyle bir şey söz konusu değil" dedi.
WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi´nden geçen Fırtına Deresi´nde kirliliğinin önüne geçilmesi, evsel sıvı ve katı atıkların arındırılarak temiz olarak yeniden dereye aktarılması amacıyla harekete geçen Çamlıhemşin Belediyesi´nce ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için projesi hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası destekleriyle dereye, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kuruldu. Geçen yıl faaliyete alınan tesisle Fırtına Deresi, kirlilikten arındırılmaya başlandı. 24 saat boyunca çalışan tesiste, günlük 50 metreküp su arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. 26 milyon liraya mal edilen tesiste, arıtılan suyun yeniden dereye bırakılmasıyla çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.
`DOĞAL HAYATA ZARAR VERMEDEN ARITILIYOR´
Tesisi inceleyen İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, "Burada yaklaşık 50 metreküp atık su arıtılıyor. Sağımızdaki tesis, konvensiyonel atık su arıtma tesisi. İleri biyolojik bir arıtma tesisi. Orada birkaç etaptan oluşan arıtmalardan sonra atık suyu standartlarına uygun bir hale getirerek doğayı kirletmeyecek şekilde alıcı ortama deşarj ettiğimiz bir tesis. Bugünkü rakamlarla burası 26 milyon TL´ye mal oldu. Belediyemizle yarısı hibe, yarısı kredi olarak müşterek hayata geçirdik. Buradaki asıl amaç da Ayder´deki atık suları doğal hayatı kirletmeden, doğal hayata zarar vermeden arıtılarak verilmesini sağlamak" dedi.
`ARITMA TESİSİ OLMADAN ÖNCE ATIKLAR DEREYE KARIŞIYORDU´
Arıtma tesisinin 15 bin nüfusa yetecek kapasitede olduğunu kaydeden Özsoy, "Burada oluşacak bütün tesislerin atık sularını burada çok rahat arıtabileceğiz. Buranın mevcut kış nüfusu 500 kişi. Buna göre paket arıtmayla bu işlemi hallediyoruz. Burada zaten kapasitenin 15 bin civarında olacağını öngörerek bu tesisi yaptık. Tesiste arıtmayı sağladıktan sonra çamur atığımız oluşuyor. Onu da belediyemiz araçlarıyla katı atık bertaraf tesisine götürerek orada bertaraf ediyorlar. Burada doğaya zarar verecek hiçbir işlem yapılmıyor. Arıtma tesisi olmadan önce atıklar Fırtına Deresine karışıyordu ama bundan sonra öyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.
`ALABALIKLARIMIZA YENİDEN HAYAT TANIDIK´
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da "Arıtma tesisimiz inşaat halindeyken 'Burayı mahvediyorlar' deniyordu. İşletmeye açtıktan sonra atık sularımızın arıtıldığı tesise 'Burası otel mi?' diye soruyorlardı. Burası otel değil bir arıtma tesisi. Fırtına Deresi'ni atık sulardan temizliyoruz. Meşhur pullu alabalıklarımıza yeniden bir hayat tanımış olduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Selay SAYKAL
2023-01-02 11:55:16

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