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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rizespor, Azubuike ile anlaştı

DHA

Rizespor, Azubuike ile anlaştı


Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile anlaştı.
Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir´de forma giyen orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Okechukwu Godson Azubuike´nin kulübümüze transferi için Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varmıştır. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takımımızın hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır.  Azubuike´ye "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2023-01-07 09:56:37

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