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40'ıncı evlilik yıl dönümüne düğünle kutlama

DHA

40'ıncı evlilik yıl dönümüne düğünle kutlama


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE'de 3 çocuk, 5 torun sahibi Fatma (60) ve Muhammet Baştopçu (73) çifti, 40'ıncı evlilik yıl dönümlerini gelinlik ve damatlık giydikleri düğünle kutladı. Dans edip eğlenen Fatma Baştopçu, "Evlenirken gelinlik giyememiştim, içimde kalmıştı" derken; Muhammed Baştopçu da "Biz bundan sonra çok daha güzel günler yaşamayı umut ediyoruz" diye konuştu.
Pazar ilçesinde yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi ev kadını Fatma Baştopçu ile şoför Muhammet Baştopçu çifti, 40'ıncı evlilik yıl dönümleri için düğün yapmaya karar verdi. Oğlu Hüseyin Baştopçu'ya ait kafeteryayı süsleyen çift, gelinlik ve damatlık giydi. Meşalelerle salona giren çift, 'İkinci Bahar' şarkısıyla dans etti. 40'ıncı yılları için pasta kesen çift için takı töreni de yaptı.
Fatma Baştopçu, mutluluğunu dile getirerek, "En güzel hayat, en güzel günler kırkından sonra başlıyor. Bugün biz de 40´ıncı evlilik yıl dönümümüzü kutladık. Çok güzel oldu. Evlendiğimde gelinlik giyememiştim. Bu içimde kalmıştı. 40'ıncı yıl dönümümüzde gelinlik giyerek arkadaşlarımla beraber bir düğün yaptık. Eşimi de ikna ettim, 'Gelinlik giyeceğim, düğün yapacağız, güzel bir gün olacak, arkadaşlarımızla eğleneceğiz' dedim, kırmadı beni. Çocuklarım, torunlarım buradalar, beni gelinlikle görmek onlara da nasip oldu" dedi.
'HAYAT KIRKINDA BAŞLAR'
Muhammed Baştopçu da "Evliliğimizin 40'ıncı yıl dönümünü düğün yaparak kutluyoruz. Arkadaşlarımızla güzel bir ortam oluşturduk. Hayat 40´ında başlar, biz bundan sonra çok daha güzel günler yaşamayı umut ediyoruz" diye konuştu.
'ANNEMİ GELİNLİKLE GÖRÜNCE HEYECANLANDIM'
Çiftin kızları Nisanur Baştopçu (20) da "Annemi beyaz gelinlik içerisinde gördüğümde çok heyecanlandım. Annem evlenirken düğün yapmamışlar, gelinlik giymemiş. 40 yıl sonra böyle bir düğün yaptılar, ben de 20 yaşında onların bu düğününe eşlik ettim. Çok heyecanlı ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Çiftin torunu Yağmur Baştopçu (10) ise "Babaannemle dedemin düğününü gördüm, şaşırdım. Bütün arkadaşlarıma bu akşamı anlatacağım. Babaanneme gelinlik çok yakıştı, prensesler gibi oldu" dedi.
Çiftin 43 yıllık arkadaşları Hızır Telatar, "Böyle mutlu günlerinde ben de onların yanında olmak istedim. Tabi ki sıra dışı bir düğün ancak buradaki herkes çok keyifli. Çocuklar, anne babalarının düğünlerini görme şansına ulaştı, bu herkese nasip olmaz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2023-01-07 10:40:49

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