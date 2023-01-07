Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile anlaştı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Spor Toto 1´nci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu´nu renklerine kattı.

Rizespor, MKE Ankaragücü´nde savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Sinan Osmanoğlu´nun kulübümüze transferi için Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya´daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Sinan´a `Hoş geldin´ diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2023-01-07 13:21:34



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