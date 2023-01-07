Rize'de yolun dere yatağına çökmesi kamerada

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde, taşkın önleme kapsamında istinat duvarı yapılan yol, dere yatağına çöktü. Son anda 1 kişinin kaçarak kurtulduğu yolun çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçenin Şairler Mahallesi'ndeki Şairler Deresi'nde, taşkın önlenmesi amacıyla istinat duvarı çalışması başlatıldı. Ekiplerin güvenlik önlemi alarak tek şeridini ulaşıma kapattığı mahalle yolu, aniden dere yatağına çöktü. Bu sırada çalışmaları izleyen 1 kişi, son anda kaçarak kurtuldu. Yolun çökme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahallede yaşayan Nusret Baltacı, "Yolda onarım çalışması vardı. Ulaşım tek şeritten veriliyordu. Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasıyla yolun kapalı şeridi çöktü. Bu derede daha önce de taşkınlar oluyordu. Bu sabah da yol dereye çöktü" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2023-01-07 16:52:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.