Rize´de 41 köy yolu kardan kapandı

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Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA)RİZE´de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize´de 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, ayrıca bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2023-01-08 11:32:15



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