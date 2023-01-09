Rize'de yangın; 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi

Yalçın ŞAHİN/ RİZE, (DHA)RİZE'de, yangın çıkan evde alevler, bitişikteki yapıyla araçlara da sıçradı. İki saatte söndürülen yangında, mahalle muhtarınınki de dahil 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Yüksel'e ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında alevler büyüyüp bitişikteki, mahalle muhtarı Kadir Yılmaz'a ait ev ile 2 serendi ve kamyonete de sıçradı. İhbarla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle bölge halkının müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2'şer katlı 2 ev, 2 serendi ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2023-01-09 15:02:22
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