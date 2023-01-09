Çaykur Rizespor, İbrahim Olawoyin´ i kadrosuna kattı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü´nden 25 yaşındaki forvet oyuncusu İbrahim Olawoyin´i renklerine kattı. Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü´nde top koşturan 25 yaşındaki forvet oyuncusu İbrahim Olawoyin ile prensipte anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz İbrahim Olawoyin´in kulübümüze transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli forvet oyuncusu takımımızın Antalya´daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Olawoyin´e "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2023-01-09 19:08:33



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