Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan´la anlaştı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü´nde forma giyen 32 yaşındaki Oğuz Ceylan´ı kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına decam ederken son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü´nde forma giyen defans oyuncusu Oğuz Ceylan´la prensipte anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Çaykur Rizesporumuz Oğuz Ceylan´ın kulübümüze transferi için Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya´daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Oğuz´a 'Yuvana Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2023-01-10 09:15:59



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