Ayder Yaylası'nda 'kesin korunacak hassas alan'da bulunan 6 yapı yıkıldı

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylasında, `Kesin Korunacak Hassas Alan´ içerisinde kalan 6 yapı kamulaştırılarak yıkıldı.
Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası´nda bazı yapıların yıkımı sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile `Kesin Korunacak Hassas Alan´ ilan edilen 35 parseldeki 21 bin 614 metrekarelik alan üzerinde yer alan 6 yapı için yıkım kararı alındı. Yaylanın kamulaştırılan ortak alanında kalan ve yasal işlemleri tamamlanan 6 yapı sahiplerince tahliye edildi. Yapılar ekiplerce iş makineleri eşliğinde yıkıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ
2023-01-11 20:48:42
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