Ayder Yaylası'nda kış turizm sezonu başladı



Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Kar yağışı sonrası 40 santimetre kalınlığa ulaşan beyaz örtüsüyle yayla, yarıyıl tatilinde yaşanacak ziyaretçi yoğunluğuna hazırlanıyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan 1350 rakımlı Ayder Yaylası, kış mevsiminde de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Geçen yıl 1 milyon 265 bin turistin geldiği kentte uğrak noktaların başındaki Ayder Yaylası, kar yağışının etkisiyle özellikle Arap turistlerin ilgi odağı oluyor. Ziyaretçiler, 40 santimetreye ulaşan karın keyfini çıkarırken, kar topu oynayıp, otomobil şambrelleriyle de kayıyor. Yaylada yarıyıl tatiliyle ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

'AYDER, ŞİMDİ FARKLI BİR GÜZEL'

Arkadaşlarıyla Ayder Yaylası'na gelen Sedat Torun, "Ayder, gezilmesi görülmesi gereken yerlerden biri. Kar yağışıyla beraber kışın etkili olduğu Ayder, şimdi farklı güzelliğe bürünmüş. Şu anda etrafta Arap turistler fazla. Sömestir tatiliyle yaşanan bu yoğunluk artacaktır" dedi.

Selim Çepni de "Arkadaşlarımla beraber tatil için geldik. Karla eğleniyoruz. Kış mevsiminde olmamıza rağmen güzel de bir hava var. Biz de keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.

Yarıyıl tatiliyle oluşacak günübirlik ziyaretçi yoğunluğuna hazırlandıklarını söyleyen işletmeci Yalçın Şahin, "Şu anda yerli turistlerle beraber yoğunluklu olarak Arap turistler var. Kış etkisini gösterdi, 40 santimetreye yakın kar var. Güneşli günlerle beraber sezonu geçiriyoruz. Ayder kışın da başka bir güzel. Festivallerle dolu renkli günlerimiz oluyor. Önümüzde sömestir tatili var. Karnelerini alan öğrenciler, burada karın keyfini çıkartacak. Biz de Ayder'deki işletme sahipleri olarak oluşacak yoğunluğa hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU

2023-01-17 11:16:25



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