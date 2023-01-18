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Turizm sezonuna yetişecek; Ayder Yaylası'nda trafiği çözecek otopark mayısta açılıyor

DHA

Turizm sezonuna yetişecek; Ayder Yaylası'nda trafiği çözecek otopark mayısta açılıyor


Arzu ERBAŞSelman KUTLU/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında 1650 araçlık otopark, mayıs ayında hizmete alınıyor. Kar yağışına rağmen sürdürülen çalışmayla dağ yamacına yapılan, üzeri çimle örtülen, dışarıdan görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle araç girişine kapatılıp yayalaştırılacak yaylada yaşanan trafik sorunu çözülecek.
Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası´nda başlatılan kentsel dönüşüm projesinde ilk etap çalışmaları yaylada etkili olan kara rağmen sürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan yaylada yaz döneminde yaşanan trafik sorunu ile birlikte gürültü ve egzoz dumanına çözüm için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından otopark projesi hazırlandı. 71 bin metrekare alanda planlanan 1650 araçlık otopark inşaatı, büyük oranda tamamlandı. Kar yağışının etkili olduğu yaylada ekipler mayıs ayında bitirilmesi planlanan otopark inşaatında aksama olmaması için çalışmalara devam ediyor. İşçiler, inşaat malzemelerinin üzerindeki karları temizleyerek çalışma sahalarını açarken, inşaatı tamamlanarak yeşillendirmek için çimle kaplanan blokların üzerine kardan etkilenmemesi için naylon branda serildi.
ARAÇ GİRİŞİNE SINIRLANDIRMA
Yaylaya uyumlu, çevreci bir otoparkın planlandığı projede, yayla girişinde dağ yamacına yapılan binanın üzeri çimle kaplanarak dışarıdan görünmeyecek. Otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak, elektrikli toplu taşıma araçlarıyla yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Huser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılarak yayalaştırılacak.
YIKIMLAR SÜRÜYOR
Ayder Yaylası´nın merkezinde ise yıkımlar devam ediyor. Daha önce salıncaklarla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile `Kesin Korunacak Hassas Alan´ ilan edilen 35 parseldeki 21 bin 614 metrekarelik alan üzerinde yer alan 6 yapının yıkımı geçen hafta gerçekleştirildi. Yaylanın kamulaştırılan ortak alanında kalan ve yasal işlemleri tamamlanan 6 yapı, sahiplerince tahliye edilmesinin ardından ekipler ekiplerce iş makineleri eşliğinde yıkıldı. Ortaya çıkan hafriyat ise temizlenerek alan doğal görünümüne kavuşturuldu. Planlar doğrultusunda yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU
2023-01-18 09:31:21

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