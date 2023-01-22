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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize´de yapıldı

DHA

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize´de yapıldı


Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize),(DHA) Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize´de yapıldı. İkizdere Cimil Köyünde oluşturulan parkurlarda 70 sporcu mücadele etti.
İkizdere ilçesi Cimil köyünde Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Erkek ve kadın 70 sporcu U16, U18, U20, U21+ kategorilerinde yarıştı. Karla kaplı yamaçları tırmanan sporcular, kayarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Yarışma sonucunda derece giren sporculara madalayaları verilirken, dereceye giren ve milli takıma seçilen sporcular ülkeyi uluslararası yarışmalarda temsil edecek.
ERSAN BAŞAR: SPORCULARIMIZ 1 YILDIR BU ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYOR
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonasının bu yıl Cimil'de 2´nci kez düzenlendiğini belirterek, "Cimil bölgesi özellikle yapısından dolayı bu spora çok uygun. Dağ kayağı mekanik tesislerin olmadığı yerlerde yapılıyor. Çok çevreci bir yaklaşım var. Ülkemiz de yeni gelişmeye başlayan spor dallarından biri. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından son 10 yıldan beri Türkiye şampiyonaları düzenliyoruz. Sporcularımız 1 yıldır bu şampiyonaya hazırlanıyor. Buradaki yarışmanın ardından milli takım ve olimpik kadroları oluşturacağız. Buradaki sporcular milli kampa katılacaklar. Sporcularımız yurtdışında ülkemizi temsil edecek" dedi.
"BURADAKİ HEDEFLERİMİZ BÜYÜK ÇÜNKÜ BÖLGE HAK EDİYOR"
Başkan Başar, Cimil´de Dünya Kupası yarışlarının yapılabilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu´nun (ISMF) üyesiyiz. Ülkemizde birçok kere dünya kupaları yaptık. Bugün Cimil bölgesi de 2024 yılı için akredite edilecek. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak bu bölgede uluslararası bir yarışma yapmak istiyoruz. Buradaki hedeflerimiz büyük çünkü bölge hak ediyor. Dünya'nın birçok yerinden sporcuların buraya gelerek dağ kayağı yapması için imkan olacak" şeklinde konuştu.
HAKAN KARAGÖZ: BİZİM GENÇLERİMİZ DE BU SPORA ÇOK YATKINLAR
İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de "İlkini geçen sene yaptığımız ve Türkiye Dağcılık Federasyonu takvimine giren Dağ Kayağı Şampiyonasının ikincisini yaptık. İkizdere Cimil´de muhteşem bir organizasyon oluyor. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da kar az. Hakemlerin verdiği karara uygun alan belirlenerek organizasyonu yaptık. Türkiye Dağ Kayağı Federasyonunun´da desteği ile Cimil'de Dünya Dağ Kayağı Şampiyonasını yapmak istiyoruz. Dağ kayağı okulu kurarak burada gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Şampiyona için geçen yıl bu yıl buraya gelen sporcular arasında bir Karadenizli sporcu olmaması bizi bu yönde hedefler koymaya teşvik etti. Bizim gençlerimiz de bu spora çok yatkınlar. Bizim gençlerimizin de bu sporu yapmaları için ön ayak olmak istiyoruz. Kış sporları içinde ilimizde yeni bir turizm ayağı oluşturmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
AYSEL YAĞMUR: ÇOK ZOR BİR SPORU YAPIYORUZ
Sporcu Aysel Yağmur ise "Kayseri'den geldim. Çok zor bir sporu yapıyoruz. Yürüyüş sırasında teknik bir arıza yaşadım, o yüzden yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Kategoriler halinde yapılan yarışmada önce yürüyerek dağa tırmanıyor sonra kayarak turumuzu tamamlıyoruz" diye konuştu.
REFİK KARABEK ALTINBİLEK: GÜZEL BİR YARIŞTI
U16 erkeklerde yarışan ve parkuru tamamlayan Refik Karabek Altınbilek, "Pist çok güzel, güzel bir eğimi ve çok güzel bir karı var. Güzel bir yarıştı. Kulübümden bir arkadaşım sakatlandı o yüzden mecburen durmak zorunda kaldım. Teknik aksaklıklar geçiren yarışmacılar oldu. Onlar da inşallah bir dahaki sefere parkuru tamamlayacaklar" şeklinde konuştu. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sporcuların çıkış yapması
-Sporcu detayları
-Tırmanan sporular
-Kayan sporcular
-Varış noktasına gelen sporcular
-Ekiplerin müdahalesi
-Ersan Başar'ın açıklamaları
-Hakan Karagöz'ün açıklamaları
-Aysel Yağmur'un açıklamaları
-Refik Karabek Altınbilek'in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ
2023-01-22 17:44:50

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