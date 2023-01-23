Rize'de yasal boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el konuldu

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE´de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim ve kontrollerde, yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 30 ton hamsiye el konuldu.

Rize ve Hopa Sahil Güvenlik Komutanlıkları ekiplerince denizde ve karada balık çıkarma noktalarında müşterek denetim ve kontrol yapıldı. Kontrollerde yasal boy sınırının altında avlanan 30 ton hamsiye el konuldu. Bugüne kadar el konulan en yüksek miktar olduğu açıklanan denetimler sonucunda, yasağa uymayanlara toplamda 50 bin TL idari para cezası kesilirken, ruhsatlarına da bir ay süreyle el konuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2023-01-23 17:33:40



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