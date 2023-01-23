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Rizespor - Denizlispor: 3-1

DHA

Rizespor - Denizlispor: 3-1


Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA)
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Hasan Erdoğan
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Bahadır, Emirhan, Oğuz, Alberk (Dk. 75 Ercan), Azubuike (Dk. 75 Mithat), Miya (Dk. 58 Benhur), Bolasie (Dk. 76 Sefa), Alper, Olawoyin, Emircan (Dk. 70 Kubilay)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Oğuz, Hakan, Emre, Gökhan (Dk. 89 Erdal), Muhammed, Muhammet, Djedje (Dk. 90+2 Asım), Bekir, Mustafa (Dk. 89 Berkant), Ömer (Dk. 31 Okan)
GOLLER: Dk. 4 (P) Bolasie, Dk. 20 Emircan, Dk. 89 Benhur (Çaykur Rizespor), Dk. 45+6 Bekir (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Olawoyin (Çaykur Rizespor), Muhammed (Denizlispor)
Spor Toto 1´inci Lig´in 21´inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Altaş Denizlispor´u 3-1 mağlup etti.
4´üncü dakikada ceza sahasında Denizlispor´da Muhammed´in müdahalesi ile Olawoyin´in yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bolasie, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
9´uncu dakikada Emircan´ın ceza sahası sağ kanattan verdiği pasta Bolaise´nin vuramadığı topa Olawoyin vurdu, top ağlarla buluştu. VAR uyarısında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
20´nci dakikada Alper´in ceza sahasına ortaladığı topu göğsüyle karşılayıp yere alan Emircan, vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
30´uncu dakikada Denizlispor´da ceza sahasındaki Gökhan´ın kaleye gönderdiği topu Emircan çizgiden çıkardı.
45+6´ncı dakikada Gökhan´ın ceza sahası sol çaprazından gönderdiği topu, Bekir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 2-1.
89´uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazdaki Benhur´un aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2023-01-23 22:14:48

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