Rize'de köpeğe değnekli şiddet kamerada

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'de A.Ç.'nin, kahvehane önündeki başıboş köpeğe değnekle saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.Ç., kahvehane bahçesine girip, elindeki değnekle başıboş köpeğe vurarak saldırdı. Önce masaların altına giren köpek daha sonra kaçtı. Köpeğe şiddet anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet can PEÇE
2023-01-27 11:06:43
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