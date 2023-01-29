Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Enise hemşire, öldü

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Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de yolun karşına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı hemşire Enise Gürsoy (23), hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde Bağdatlı Mahallesi, Menderes bulvarında meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 53 DZ 665 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Enise Gürsoy'a, çarptı. Kazada ağır yaralanan Gürsoy, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gürsoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü Y.Ö., gözaltına alındı.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada yaşamını yitiren hemşire Enise Gürsoy için görev yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nde tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup, helallik verilen Gürsoy'un cenazesi dualarla toprağa verileceği memleketi Sakarya´ya uğurlandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-01-29 19:30:13



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