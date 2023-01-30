Enise hemşirenin öldüğü kaza kamerada



Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de arkadaşlarıyla tur gezisi dönüşü evine gitmek isterken yolun karşına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı hemşire Enise Gürsoy´un (23), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Bağdatlı Mahallesi, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Ö. (30) yönetimindeki 53 DZ 665 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Enise Gürsoy'a, çarptı. Kazada ağır yaralanan Gürsoy, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alınan Gürsoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü, gözaltına alındı.

Görev yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'ndeki tören sonrası cenazesi dualarla memleketi Sakarya´ya uğurlanan hemşire Enise Gürsoy´un, arkadaşları ile bir tur firmasınca gezintiye çıktığı, dönüşte indiği otobüsten evine gitmek isterken kazada yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölümü üzüntüye neden olan Gürsoy´un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, indiği otobüsünün hareket etmesi sonrası koşarak yola çıkan Gürsoy, hafif ticari aracın çarpasıyla havalanıp, yol kenarına savrulduğu görülüyor.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan ve ifadesinde "Hareketlenen otobüsün arkasından aniden önüme çıktı; ses gelince çarptığımı anladım. Anlık oldu, manevra yapamadım. Çok üzgünüm. Keşke böyle kaza yaşanmasaydı" dediği belirtilen sürücü Yusuf Ö sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-01-30 14:51:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.