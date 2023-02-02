Yufka taşınan hafif ticari aracın çalınma anı kamerada

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE´de, sürücüsünün markete yufka getirip, yol kenarında çalışır halde bıraktığı hafif ticari araç, kar maskeli 2 kişi tarafından çalındı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Pazar ilçesi Haberal Caddesi'nde meydana geldi. Zeki Memoğlu, markete yufka siparişi getirdiği hafif ticari aracı, yol kenarında çalışır halde bıraktı. Siparişi markete teslim edip, geri dönen Memoğlu, aracın yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. İhbarla harekete geçen ve çevredeki mobese kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kar maskeli 2 kişinin aracı çaldığını tespit etti. Yürütülen çalışma sonucu çalıntı araç, Kirazlık Mahallesi'nde park halinde bulundu. Şüpheliler K.A. ve Ş.Ç. de adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE
2023-02-02 16:12:36
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