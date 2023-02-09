Operatörleri deprem bölgesine gönderdi, kardan kapanan yolları kendisi açtı



Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, bazı iş makineleri ile operatörleri deprem bölgesine gönderdiği için kar nedeniyle kapanan 11 köy yolunu kepçe kullanarak kendisi açtı. Başkan Haşimoğlu, "Bütün ekiplerimiz afet bölgesinde; Allah yar ve yardımcıları olsun. Operatörlüğüm var, elimden geldiğince yolları aciliyete göre açmaya çalışıyorum" dedi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yıkıcı depremler sonrası Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, belediyeye ait ekskavatör, kamyon ve kepçe ile şoför ve operatörleri deprem bölgesine gönderdi. İlçede gece saatlerinde başlayıp, sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimde bulunan mahallelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı, 11 köyün yolu ulaşıma kapandı. Bazı iş makineleri ve operatörlerini deprem bölgesine gönderen Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, kar nedeniyle kapanan köy yolunu direksiyonuna geçtiği kepçeyle kendisi açtı.

İş makinesi kullanmayı bildiğini söyleyen Başka Osman Haşimoğlu, "Tek çalışıyorum. Bütün ekiplerimiz afet bölgesinde, deprem bölgesine gittiler. Allah yar ve yardımcıları olsun. Operatörlüğüm var; biliyorum. Elimden geldiğince mahallelerimizin yolunu aciliyete göre açıyorum. Hastası veya diyaliz hastası olan mahallelerimize öncelik tanıyarak yollarını açıyoruz. 70-80 santim kar yağdı. İnşallah kazasız belasız bir kış geçiririz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN

2023-02-09 09:51:48



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