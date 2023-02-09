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Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü

DHA

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü


Adem AKATİN/RİZE, (DHA)DEPREMİN vurduğu Kahramanmaraş´ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize´ye getirmek için yola çıkan Şaban Ali Enginer (52), Sivas´ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Ardeşen´de oturan Şaban Ali Enginer, Kahramanmaraş´taki depremden sağ kurtulan oğlu, sınıf öğretmeni Cihan Enginer´i alıp getirmek için kardeşi ve eniştesiyle kamyonetle yola çıktı. Şaban Ali Enginer yönetimindeki kamyonet, dün akşam saatlerinde Sivas'ta buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada, araçta sıkışan Şaban Ali Enginer yaşamını yitirdi, kardeşi Nurettin Enginer ve eniştesi Muhammet Ermiş hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi.
Şaban Ali Enginer'in cenazesi de toprağa verilmek üzere Ardeşen´e getirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN
2023-02-09 12:24:49

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