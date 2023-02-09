Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Depremin vurduğu Kahramanmaraş´ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize´ye getirmek için yola çıkan, Sivas´ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Şaban Ali Enginer (52), Rize'nin Ardeşen ilçesinde dualarla toprağa verildi. Babasının ölüm haberi sonrası Rize'ye gelen sınıf öğretmeni Cihan Enginer de taziyeleri kabul etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN
2023-02-09 14:52:52
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