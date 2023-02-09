Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü (2)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Depremin vurduğu Kahramanmaraş´ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize´ye getirmek için yola çıkan, Sivas´ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Şaban Ali Enginer (52), Rize'nin Ardeşen ilçesinde dualarla toprağa verildi. Babasının ölüm haberi sonrası Rize'ye gelen sınıf öğretmeni Cihan Enginer de taziyeleri kabul etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN

2023-02-09 14:52:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.