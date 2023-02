Rize'de misafir depremzedelere sosyal mağaza

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından 10 ilden Rize´ye getirilen depremzedeler, içerisinde sosyal mağaza oluşturulan valilik koordinesindeki merkezde karşılanarak, sağlık kontrolünden geçirilip, kıyafet ve gıda gibi ihtiyaçları giderildikten sonra otel ve evlere yerleştiriliyor.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım seferberliğinin sürdüğü Rize´de, deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlar için valilik koordinesinde Rize İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü´nde `Karışılama Merkezi´ oluşturuldu, bazı oteller ve kamu misafirhanelerin odaları da hazır hale getirildi. Rize´ye getirilen depremzedeler, içerisinde sosyal mağaza oluşturulan merkezde karşılanıp, sağlık kontrolünün geçirilerek, kıyafet ve gıda gibi ihtiyaçları da giderilip, otel ve evlere yerleştiriliyor.

Rize Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Çeber ile karşılama merkezini ziyaret ederek, depremzedelerle görüştü. Vali Çeber, "Bir depremzedemiz geldiği anda ilk önce karşılama ekibimiz onu karşılıyor ve hemen kayıtlarını alıyor. Daha sonra da psikososyal dayanışma ekibimiz onlarla sohbet ediyor. Bundan sonra o aileyle ilgili yapacağımız süreci belirliyor. Daha sonrasında da sağlık kontrolleri yapılıyor. İhtiyaç olursa hastaneye gidiyor. Son olarak da ailelerimiz kurumumuzun alt katında geniş bir alana kurduğumuz tamamının yeni ürünlerin olduğu yere iniyor. İhtiyacı olanlar da neye ihtiyacı varsa onları oradan alıyor. İhtiyaçları karşılananlarda ekiplerimizce konaklayacakları yerlere bırakılıyor. Ondan sonra da orada düzenli takipleri her türlü ihtiyaçları anlamında devam ediyor" dedi.

ÇADIR YARDIMI DEVAM EDECEK

Afet bölgesi için yapılan yardımlara değinen ve afetzedeler için kentte yürütülen çadır üretiminin ihtiyaç bitene kadar süreceğini belirten Vali Çeber, "İlk etapta ustalarımızın ürettiği 200 çadır ve yanında diğer ekipmanları olan soba, sobanın tutuşturucusu, kömürü, odunu, battaniyesi, yorganı ve her şeyi olmak üzere dün yola çıktı. Hatay'da çadır kentin kurulacağı zemin hazırlandı. Çadır kentimiz tüm Rize'nin çadır kentidir. İçinde çocuk parkı bile düşünülmüş bir çadır kent kuruyoruz. Çadır ihtiyacı bitene kadar biz bu üretimin devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-02-16



