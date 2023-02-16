Rize'de çığ düşen 3 bungalovda hasar

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Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesi Avusor Yaylası´nda çığ düşmesi sonucu boş 3 bungalov ev hasar gördü.

Bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda çığ düştü. Çığ sonucu yaylada bulunan boş 4 bungalov evden 3'ü kısmen kar altında kalıp, hasar gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Mehmet Can PEÇE

2023-02-16 16:35:59



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