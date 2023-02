3 yılda 3 deprem atlattı; afetzedelere yardım ediyor

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)MALATYA´da, 3 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde yıkılan evlerinden sağ kurtulan Osman Aşçelik (21) ve ailesi, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı 2 depreme, yeni evinde yakalandı. Evleri ağır hasar görünce Rize'de bir otele yerleştirilen Aşçelik, kentte depremzedeler için oluşturulan merkezde gönüllü olarak çalışıyor.

Elazığ´da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya´da evleri yıkılan Aşçelik ailesi, kentte ev kiraladı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat´ta meydana gelen Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan Aşçelik ailesinin bireyleri kendileri dışarı attı. Ev, Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6'lık depremde bu kez ağır hasar gördü.

Yıkılma tehlikesi bulunan evlerini terk eden aile, AFAD koordinesinde deprem bölgesinden alınarak otobüsle getirildiği Rize'de otele yerleştirildi. 3 yılda 3 deprem atlatan aileden Osman Aşçelik, bir yandan yaşadığı korku dolu günleri unutmaya çalışırken, diğer yandan da kentte depremzedeler için oluşturulan karşılama merkezinde gönüllü olarak çalışarak, afetzedelerin gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçların karşılanmasına yardım ediyor.

'HER SEFERİNDE SIFIRDAN BAŞLADIK'

Yaşadıkları anlatan Osman Aşçelik, "Malatya´da elimden bir şey gelmedi; burada afetzedelere yardım etme kararı aldım. Buraya gelen depremzedelere yardımcı oluyorum. Gelenler yaşadıklarını anlatmıyor ama akıllara sığmayacak şeyler yaşadık. 2020 yılında da Elazığ depremi Malatya merkezi de vurmuş, evimiz yıkılmıştı. İkinci evimiz de son depremlerde ağır hasar aldı. Depremlerde, evimiz ve arkadaşlarımın bazılarını kaybettim. Her seferinde sıfırdan başladık ama deprem gerçek olduğu için artık Malatya´ya da gitmek istemiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

