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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Macarların `Kurtaramadık´ dediği Ali´yi AKUT kurtarmış

DHA

Macarların `Kurtaramadık´ dediği Ali´yi AKUT kurtarmış


Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)TÜRKİYE´yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görevli Macaristan kurtarma ekibinin sosyal medyadan "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı. Onu kurtarmayı başaramadık" paylaşımında bulunduğu Ali Balcı´nın (15), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Rize gönüllüleri tarafından 48 saat kaldığı 5 katlı bina enkazından kurtarıldığı ortaya çıktı. Balcı´yı kurtarma anları kameraya yansırken, AKUT Rize ekip lideri Güçlü Alioğlu, "Ülkemize gelip bizlere yardım eden Macar ekibine teşekkür ederiz. Ali yaşıyor; içleri rahat olsun" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden Hatay'da, Gazi Mahallesi´ndeki 10 katlı Gül Apartmanı da yıkıldı. Apartman ve çevresinde ekiplerin aramakurtarma çalışmalarına, Macaristan´dan gelen Pest ili kurtarma ekibi de destek verdi. Macar ekip, 11 Şubat'ta sosyal medyadan kurtarma çalışmalarına ait fotoğrafları "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı. Onu kurtarmayı başaramadık. Konuşmadığımız bir şey var çünkü bizi de etkiledi. Sevgili Ali, seni sonsuza kadar unutmayacağız" notu ile paylaşıp, üzüntülerini dile getirdi.
ASKER, SESİ DUYUNCA AKUT DA KURTARMIŞ
Deprem bölgesinde başka noktalarda da kurtarma çalışmalarında bulunan Macar ekibi, ülkesine dönerken, duygusal paylaşıma ilişkin yeni gelişme yaşandı. Paylaşımda enkaz altında kalarak bacağı ezilen çocuğun Ali Balcı olduğu, Macar ekibin bölgeden ayrılması sonrası piyade komando ekibinin enkazda canlı olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen AKUT Rize gönüllülerince 48 saat kaldığı enkazdan 5 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldığı ortaya çıktı. Anne ve babasının enkazda cansız bedenlerine ulaşılan çocuğun, hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
O ANLAR KAMERADA
Zamanla yarışan ve aralarında askerlerin de yer aldığı ekiplerin, bina enkazını elleriyle temizleyerek beton bloku altında oluşturdukları yaşam koridorundan ulaştıkları Ali Balcı´yı kurtarıp, sedyeyle sağlık görevlilerine teslim ettiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntüde; enkazdan sürünerek sedye üzerinde çıkarılan çocuğa, ekiplerin 'Ali çok iyisin, çok az kaldı. Bitti canım benim. Paşam benim' dediği, Ali'nin ise "Beni bırakmayın" dediği duyuluyor.
Kurtarma anlarını anlatan AKUT Rize ekip lideri Güçlü Alioğlu, "Piyade komandolardan bir arkadaş, bizden bir kişinin sağ olup, ses duyduğunu söyleyerek bizden yardım istedi. Biz de bir ekip gönderdik. Enkaz altında ailesinin yanından biri sıkışmıştı. Tehlikeli bir bölge olduğu için çalışma daha sonrasında yarım bırakılmış. Bir Macar ekibinin orada çalıştığı ve sonra da ayrıldığını öğrendik. Ekibimiz 5 saat çalışmanın neticesinde Ali´yi oradan canlı çıkardı" dedi.
'ALİ YAŞIYOR, İÇLERİ RAHAT OLSUN'
Ali´nin aile bireylerinin kurtarılamadığını söyleyen Güçlü Alioğlu, "Ali, enkaz altında anne ve babasıylaydı; kendi yaşıyordu, ailesi vefat etmiş. O apartmandan Ali´den hariç 2 kişi daha canlı çıktı. Başkada yaşam bilgisi bize gelmedi. Macar ekibinin Ali için üzgün olduğunu paylaşmış. Çıkardığımız Ali, aslında Macar ekibinin vefat ettiğini düşündüğü Ali Balcı. Sağlıklı bir şekilde çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Biz Macar ekibine teşekkür ederiz; ülkemize gelip bize yardım ettiler. Bir taraftan da Ali yaşıyor; içleri rahat olsun, üzülecek bir şey yok" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-02-18 09:44:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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