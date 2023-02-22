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Karadeniz´de korozyon riskine 'yaygınlaştırılmış dönüşüm' önerisi

DHA

Karadeniz´de korozyon riskine 'yaygınlaştırılmış dönüşüm' önerisi


Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Ustabaş, Gürcistan merkezli depremleri hatırlatıp, Doğu Karadeniz'deki korozyon riskine dikkat çekti. Rize'de korozyondan etkilenen 25 bin metrekare alan üzerindeki binaların kentsel dönüşüme alındığını belirten Ustabaş, bu dönüşümün riskli bölgelerde yaygınlaştırılmasını istedi. Ustabaş, "Rize'de en büyük sıkıntı, donatılardaki korozyon. Donatı, korozyona uğradığında hacmi artıyor ve betonu çatlatıyor" dedi. 
Kahramanmaraş merkezli depremler ile 12 Şubat'ta Gürcistan'da meydana gelen depremler, Doğu Karadeniz'deki şehirlerde de hissedildi. Depremlerin ardından sel ve heyelanın sıklıkla yaşandığı Rize'de yumuşak zemin, dolgu sahası ve heyelan riskli arazilerde inşa edilen yapıların güvenilirliği gündeme geldi. Rize'de 1960'lı yıllarda büyük taşlarla doldurup, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alanda, korozyondan etkilenen 25 bin metrekare alan üzerindeki binaların kentsel dönüşüme alındığını hatırlatan uzmanlar, bu dönüşümün tüm Doğu Karadeniz'de yaygınlaştırılmasını istedi.   
'GÜRCİSTAN'DA DEPREMLER OLDU, RİZE'DE SALLANDIK'
RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Ustabaş, Gürcistan'da meydana gelen depremlerin Rize'de hissedildiğini hatırlatarak "Aslında depremi yaşıyoruz. Gürcistan'daki bir fay hattında sürekli 3.03.5 büyüklüklerinde depremler oldu. Rize'de sallandık, Rizeliye bu mesajlar geliyor. Rize, bir deprem bölgesinde ve deprem olma olasılığı var. Bizim bu yapılarımızı doğru şekilde yapma zorunluluğumuz var. Buraya 2001'de geldiğimde taşıma gücünün çok düşük olduğu yerlerde binalar yapılmıştı. Bu binaların zamanla yattığı söyleniyordu. Şu an orada yeni binalar yapıldı. Bunlar, Rize açısından iyi çalışmalar. Yürütülen kentsel dönüşümler çok iyi. Bu dönüşüm, yaygınlaştırılsın istiyoruz" dedi.
'KOROZYONA UĞRADIĞINDA BETONU ÇATLATIYOR'
Kentteki yapıların en önemli sorununun bodrum ve zemin katlarında neme bağlı olarak gelişen korozyon olduğunu belirten Doç. Dr. Ustabaş, "Karadeniz´de deniz kumunun klorür miktarı düşük. Ancak kullanıldığı zaman standartların altında klor olsa bile nem hareketleri, beton kalitesindeki düşüklüğe bağlı çok hızlı paslanmasına neden oluyor. Rize'de en büyük sıkıntı, özellikle bodrum ve zemin katlarında karşılaştığımız en büyük sorun; donatılardaki korozyon. Donatı, korozyona uğradığında hacmi artıyor ve betonu çatlatıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-02-22 10:43:39

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