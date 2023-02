Rize'de depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Rize´ye getirilip yerleştirilen ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi. Balonlarla süslenen salona gelen çocuklar palyaçolar eşliğinde dans etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 bin 600 depremzedenin misafir edildiği Rize´de 606 öğrenciye yönelik sosyal destek ve motivasyon çalışmaları sürdürülüyor. Kentte İsmail Kahraman Kültür Merkezi´nde depremden etkilenen ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Balonlarla süslenen salona gelen çocuklara, palyaçolar tarafından patlamış mısır ile pamuk şekeri ikram edildi. Üniversite öğrencileri tarafından yüzleri de rengarenk boyanan çocuklar, şenlikte müzik eşliğinde dans etti.

'DEPREMİ UNUTTURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Etkinlikte konuşan Rize Vali Yardımcısı Ertuğrul Arslan, çocuklara depremi unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Arslan, "Duygulanmamak elde değil. Şu ortama girdiğim ilk andan itibaren yoğun bir duygu patlaması içindeyim. Onlarla birlikte olmaktan son derece keyif duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu süreci böyle atlatırız. Onlar çocuk, onların mutluluğunu görünce depremi unutmuş gibiler. İnşallah unutturma adına da elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Adıyaman´dan gelen Şengül Ağlamaz depremin izlerini yavaş yavaş atlattıklarını ifade ederek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Çocuklar için çok güzel şeyler yapıyorlar. Bütün halkımızdan Allah razı olsun. Çocuklar çok etkilendi. Şu anda çok güzel şeyler yaşıyorlar. Çocuklara çok güzel ilgi gösteriliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-02-23 14:34:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.