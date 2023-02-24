Dengesini kaybedip odunlar üzerine düşen emekli öğretmen öldü

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Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de, dengesini kaybedip, evinin önündeki 1 metrelik duvardan odunların üzerine düşen emekli öğretmen Tahsin Yazıcı (65) hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkeze bağlı Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde meydana geldi. Evinde dışarı çıkan emekli öğretmen Tahsin Yazıcı dengesini kaybedip 1 metre yüksekliğindeki duvardan, odunların üzerine düştü. Beslediği köpeklerin yanında beklediği öğretmeni hareketsiz görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sev edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, düşme sonucu başına ve kaburgalarına darbe alan Tahsin Yazıcı´nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yazıcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-02-24 13:36:42



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