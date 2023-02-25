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Freni boşalan kamyon devrildi; hayat kurtaran manevra kamerada

DHA

Freni boşalan kamyon devrildi; hayat kurtaran manevra kamerada


Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin İkizdere ilçesinde taş ocağı şantiyesinde freni boşalan kamyon, yolun sağında, yamaçtaki yola girişte devrildi. Durumu fark eden karşı yönden gelen kamyonun şoförünün geri manevra yapıp olası çarpışmadan saniyelerle kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında ilçedeki taş ocağı şantiyesinde meydana geldi. Sultan E. yönetimindeki 28 K 8833 plakalı kamyonun şantiyeye girişte, freni boşaldı. Sultan E. yolun sağında yamaçtaki yola doğru yöneldi. Bu sırada karşıdan gelen kamyonun şoförü Murat O., freni boşalan kamyonla çarpışmamak için geri manevra yaptı. Sultan E.´nin kullandığı kamyon, yamaç yola girişte devrildi.
Sultan E. hafif yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Murat O.'nun kamyonuyla geri manevra yaparak olası çarpışmadan saniyelerle kurtulduğu, hızla gelen diğer kamyonun ise devrildiği görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Mehmet Can PEÇE
2023-02-25 14:29:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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