Kuraklığa karşı 'göletli formül'de ilk kazma vuruluyor

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)TÜRKİYE'nin en çok yağış alan ili konumundaki Rize'de, yağışların azalmasıyla kuraklığa karşı içme suyu sorununa çözüm için devreye alınan, yağmur ve yüzey sularının depolanacağı, 1 milyon metreküp kapasiteli 'yapay gölet' projesinde ilk kazma vuruluyor. Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bu ay ilk kazmayı vurarak, 45 metre gövde yüksekliğinde gölet projesini yapıyoruz. Yazın yüzde 30'lara düşen su seviyesi sorununu aşmış olacağız" dedi.

Küresel ısınmanın etkileriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getiriyor. Türkiye'nin en çok yağış alan ili olup, sel, heyelan ve taşkınlarla gündeme gelen Rize'de, kuraklık kaynaklı yağmurun etkisini kaybettiği özelikle yaz dönemlerinde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış alan ancak son yıllarda yağışların azaldığı gözlenen kentte, kuraklığa karşı içme suyu sorununa çözüm için Rize Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yağmur ve yüzey sularının depolanacağı 'yapay gölet' projesi devreye alındı. İhale süreci tamamlanıp, mart ayında 1160 rakımlı Çağrankaya Yaylası'nda ilk kazmanın vurulacağı projeyle akar yüzey suların biriktirileceği 45 metre gövde yüksekliğindeki gölette 1 milyon metreküp su depolanması öngörülüyor. 2 yılda tamamlanıp, hayata geçirilecek gölette biriktirilerek arıtılan yüzey sularının içme suyu şebekesine aktarılarak kentin bu konudaki sorununun çözülmesi hedefleniyor.

'RİZE'DE SU SIKINTISI MI OLUR?'

Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin, projenin hazırlık aşamasından bahsederek, "2 yıl önce gölet çalışmalarına başlayıp yatırım programlarını aldık hatta o günlerde 'Rize'de de su sıkıntısı mı olur? Her tarafta heyelanlar ve su mücadele ediyorsunuz' denilmişti. Bize bir önceki seneden ciddi anlamda kar yapması lazım ki doğal depolarda su birikmiş olsun ama tüm bunların çalışmasını yapıp gölet projesini başlattık. İnşallah ihalesi yapılmış olan Çağrankaya bölgesinde mart ayında ilk kazmayı vurarak, mevcut su alma yapısından 3-4 kilometre yukarıda, 45 metre gövde yüksekliğinde büyük bir gölet projesi yapıyoruz. Yaz aylarında yüzde 30 ile 40 arası düşen su seviyesinin sorununu bu depolardaki sularla aşmış olacağız" diye konuştu.

Projeye olumlu bakan kent halkından Davut Köse, yaşadığı sıkıntıyı anlatarak, "Mesire alanında elimde kap dolaştım, suların kesik olduğunu gördüm. Rize gibi yerde suyun olmaması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Havalar çok kurak gitti. İstediğimiz kadar yağmur yağmadı. Kimse dikkat etmiyor. Suyun sıkıntısını çekmediğimiz için biraz rahat davranıyoruz, herkes akıtabildiği kadar akıyor. Suyu tasarruflu kullanmalıyız" dedi.

İsmet Yılmaz da "Suları gerçekten çok israf ediyoruz. Lazım olduğu kadar kullanacaksın. Kesinlikle boşa akıtılmaması gerekiyor. Gerektiği kadar kullanmalıyız. Buna kesinlikle dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

Ali Birben ise "Kuraklık var, iklimler değişti. Köylerde artık bir depo yetmiyor, ikincisini yaptırıyoruz. Önceden akarsularımız vardı. Dereler kurudu, sularımız yer altına battı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

