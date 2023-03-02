Küçükbaş sürüsüyle dolaşırken uçurumdan düşen çoban öldü

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Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)- RİZE'de, küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçerken dengesini kaybedip, 20 metrelik uçurumdan düşen çoban Salim Turupçu (62), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Güneysu ilçesi Başköy köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesiminde, küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçen çoban Salim Turupçu, dengesini kaybedince 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Turupçu'nun oğlunun ihbarıyla bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, düştüğü yere inince Turupçu'nun cansız bedenine ulaştı. Salim Turupçu'nun cesedi, alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Köylülerden Seyfettin Beyoğlu, "Buraya hayvan getirmişti. Yukarıda mezrada kalıyordu. Hayvanlarını karşı tarafa götürmüş, orada da düşmüş" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Güneysu Mehmet Can PEÇE

2023-03-02 09:43:38



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