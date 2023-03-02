Rize'de otomobil, dereye uçtu; 2 kuzen öldü

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Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE´nin Fındıklı ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki sürücü Sercan (28) ile kuzeni Umutcan (25) Köroğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Köroğlu'nun kullandığı 53 ACJ 350 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Arılı Deresi'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ulaşan sağlık ve polis ekiplerinin kontrollerinde araçta sıkışan sürücü ile amcasının oğlu Umutcan Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden çıkarılan kuzenlerin cansız bedenleri, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-02 11:48:05



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