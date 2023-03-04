Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (3)

ŞEHİDİN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI
Hatay'ın Antakya ilçesinde, çınar ağacının üzerine düşüp yıktığı duvarın altında kalıp, ağır yaralanan polis memuru Muhammet Tarakçı (29) kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Rize'deki ailesine ulaştı. Tarakçı'nın, deprem sonrası Ankara'dan deprem bölgesine geçici olarak görevlendirildiği belirtildi. Şehit polisin, yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-03-04 22:35:23
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