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(ÖZEL) Aynı sırt numaralı kaptan baba-oğul, rakip oldu

DHA

(ÖZEL) Aynı sırt numaralı kaptan baba-oğul, rakip oldu


Mehmet Can PEÇE / RİZE,(DHA)Rize'de, Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Kopuzlar Vakfı Veliköyspor'un stoperi Yasin Çelik (42) ile A Grubu ekiplerinden Rize Belediyespor forması giyen oğlu Behram Onur Çelik (16) birbirlerine rakip oldu. İki takımda da 5 numaraları formaları giyip, kaptanlık yapan baba oğlun karşılaşmasında mücadeleyi baba Yasin Çelik'in formasını giydiği Kopuzlar Vakfı Veliköyspor, 5-0 kazandı. Baba Çelik, "Saha dışından her zaman yanındayım ama şimdi benim rakibim" dedi. Babasını örnek aldığını söyleyen Behram Onur Çelik ise "En büyük hayalim babamın giyindiği 5 numaralı formayı giymekti. Onunla sahayı paylaşmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.
Kentte, Süper Amatör A Grubu'nda yer alan Kopuzlar Vakfı Veliköyspor'da stoper mevkiinde forma giyen Yasin Çelik ile Rize Belediyespor'da mücadele edip aynı mevkide oynayan oğlu Berham Onur Çelik'in takımları karşı karşıya geldi. İki takımın kaptanlık pazubendini takıp, 5 numaralı formalar ile sahaya çıkan baba-oğul, birebirlerine rakip oldu. Karşılaşma öncesi birlikte ısınan baba-oğul, sahada 3 puan için ter döktü. Müsabakada, baba Yasin Çelik'in takımı, 5-0'lık skorla 3 puanı alan taraf oldu.
YASİN ÇELİK: SAHAYA ÇIKINCA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ BİTİYOR
Oğlunun kendisini örnek aldığını söyleyen baba Yasin Çelik, "35 yaşıma kadar profesyonel liglerde top oynadım. Bugün de oğlumla karşılıklı oynamanın gururunu yaşıyorum. Evden çıkarken gerekli talimatları verdim, bizde tolerans yok. Sahaya çıkınca baba-oğul ilişkisi bitiyor, rakip oluyoruz. Oğlum beni bir idol olarak görüyor. Futbolcu olma yolunda ilerliyor. İnşallah benden daha iyi olur. Babası olarak her zaman yanındayım. Oğlum 5 yaşındayken gittiğim maçlarda elinden tutup sahada gezdirirdim. Bunun hep hayalini kurardım; 'oğluma acaba ne zaman büyüyecek, acaba futbolcu olacak mı, herhangi bir yeteneği olacak mı?' diye. Oğlum sağ olsun babasının izinden devam ediyor. Benden daha iyi olacağına eminim" ifadelerini kullandı.
BEHRAM ONUR ÇELİK: BENİM İDOLUM BABAM
Babası ile aynı sırt numaralı forma ile sahaya çıkan Behram Onur Çelik, hedefinin babasından daha iyi futbolcu olmak olduğunu ifade etti. Genç futbolcu, "Küçük yaşlarda babamı izledim ve onu örnek aldım. Hayalim 5 numarayı giyerek, stoper olup babamı geçmekti. Allah'a şükür bu sefer karşı karşıya geldik. Hedefim tabi ki babamdan daha iyi olmak. Onla sahayı paylaşmaktan ötürü aşırı gururlanıyorum. Bazen gözlerim de doluyor. Babamı, 1'inci ve 2'nci liglerde oynarken görüyordum; çok da hoşuma giderdi. Küçük yaştan beri yerimde durmazdım. Duygulanıyorum arada sırada. Herkes 'idolün kim diye?' sorduğunda 'Ramos' diyor; ben ise babam diyorum. Çok güzel bir duygu; her zaman bu anı bekliyordum. Karşılıklı oynama fırsatımız da oldu" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Babaoğul birlikte ısınması
Babaoğul başlama düğü öncesi tebrikleşme
Karşılaşmadan detaylar
RöportajlarDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-03-05 11:15:44

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