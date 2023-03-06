Rize'de depremzede çifte konaklandıkları otelde düğün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de depremzede çifte konaklandıkları otelde düğün

DHA

Rize'de depremzede çifte konaklandıkları otelde düğün


Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)HATAY'da nikahları kıyılıp, düğün hazırlıkları yaparken depreme yakalanan Dilek ve Okan Karaca çiftine, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde misafir edildikleri otelde düğün yapıldı. Gelinlik ve damatlık giyen çift, yöreye özgü geleneklerle tulum eşliğinde dans etti.
Hatay´ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Okan ve Dilek Karaca çifti, geldikleri Rize´nin Çamlıhemşin ilçesinde bir otele yerleştirildi. Hatay´da nikahları kıyılan, düğün hazırlıkları yaparken depreme yakalanan çift için konakladıkları otelde düğün yapıldı. Gelinlik ve damatlık giyen çift, tulum eşliğinde girdikleri salonda dans etti. Deprem nedeniyle eğlencenin sınırlı tutulduğu düğünde katılımcılar çifti tebrik etti.
Depremzede çift için düğünü organize eden Karadeniz, Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEKADER) Başkanı Halil Kosanoğlu, çiftin yarım kalan hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Misafirlerimizin, düğünü deprem nedeniyle yapamadıklarını öğrendik. Bütün eşyalarının yıkılan binanın altında kaldığını, evlerinin tamamen altüst olduğunu duyduk. Biz de güzel bir organizasyon yapalım dedik. Daha geniş kapsamlı bir düğün yapacaktık ama acımızın büyük olmasından ötürü köylülerle beraber küçük çaplı bir organizasyon yapmaya çalıştık. Güzel bir organizasyon oldu. Çiftimize moral vermiş olduk. Onların bir nebze yüzlerini güldürmek ve yaşanmışlıkları biraz da olsa unutturmak istedik. Hatay´da yaşayamadıkları düğünlerini burada unutmayacakları şekilde yaptık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-03-06 09:24:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesinde görevliyken şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde görevliyken şehit olan polis, son ...
Deprem bölgesinde görevliyken şehit olan polis, son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde görevliyken şehit olan polis, son ...
Hatay'da şehit düşen polis memuru Tarakçı, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hatay'da şehit düşen polis memuru Tarakçı, Rize'de ...
(ÖZEL) Aynı sırt numaralı kaptan baba-oğul, rakip oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aynı sırt numaralı kaptan baba-oğul, rakip ...
Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine ...
Türkiye şampiyonu depremzede sporcular çalışmalarını Rize'de sürdürüyor
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu depremzede sporcular çalışmalarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.