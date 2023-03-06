Rize'de depremzede çifte konaklandıkları otelde düğün



Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)HATAY'da nikahları kıyılıp, düğün hazırlıkları yaparken depreme yakalanan Dilek ve Okan Karaca çiftine, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde misafir edildikleri otelde düğün yapıldı. Gelinlik ve damatlık giyen çift, yöreye özgü geleneklerle tulum eşliğinde dans etti.

Hatay´ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Okan ve Dilek Karaca çifti, geldikleri Rize´nin Çamlıhemşin ilçesinde bir otele yerleştirildi. Hatay´da nikahları kıyılan, düğün hazırlıkları yaparken depreme yakalanan çift için konakladıkları otelde düğün yapıldı. Gelinlik ve damatlık giyen çift, tulum eşliğinde girdikleri salonda dans etti. Deprem nedeniyle eğlencenin sınırlı tutulduğu düğünde katılımcılar çifti tebrik etti.

Depremzede çift için düğünü organize eden Karadeniz, Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEKADER) Başkanı Halil Kosanoğlu, çiftin yarım kalan hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Misafirlerimizin, düğünü deprem nedeniyle yapamadıklarını öğrendik. Bütün eşyalarının yıkılan binanın altında kaldığını, evlerinin tamamen altüst olduğunu duyduk. Biz de güzel bir organizasyon yapalım dedik. Daha geniş kapsamlı bir düğün yapacaktık ama acımızın büyük olmasından ötürü köylülerle beraber küçük çaplı bir organizasyon yapmaya çalıştık. Güzel bir organizasyon oldu. Çiftimize moral vermiş olduk. Onların bir nebze yüzlerini güldürmek ve yaşanmışlıkları biraz da olsa unutturmak istedik. Hatay´da yaşayamadıkları düğünlerini burada unutmayacakları şekilde yaptık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-06 09:24:08



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