Rizeli kadınlardan depremzedelere '8 Mart' kermesli destek

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE´de, Kent Konseyi Kadın Meclisi ile kooperatif kadın üyelerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede aileler için kermes düzenlendi. Kadınlar, geliri depremzedelere bağışlanacak el yapımı yöresel lezzetleri satışa sundu.

Rize'de Kent Kadın Konseyi ve kooperatif kadın üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, gelirinin depremzede ailelere bağışlanması için kermes düzenledi. Kadınlar `Elden Eve, Tek Yürek´ sloganıyla evlerinde hazırladıkları lezzetleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantlarda satışa sundu. Kara lahana sarması, Laz böreği, ev yapımı baklavanın satışa çıkarıldığı lezzetler, satın alındı. Kent merkezinin yanı sıra aynı anda Güneysu ve İkizdere ilçelerinde düzenlenen kermesten elde edilecek gelirlerin depremzedelere gönderileceği belirtildi.

'DEPREMZEDELER İÇİN ELİMİZDEN GELİNİ YAPIYORUZ'

Kermesi ziyaret eden Rize Valisi Kemal Çeber, "Bugün Dünya Kadınlar Günü. Önce tüm kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum. Böyle anlamlı bir günde de anlamlı bir kermes organize edildi ve inşallah buradan elde edilen geliri de yine afetzedeler, depremzedeler için kullanacaklar. Biz tüm Rize olarak kalbimizle gönlümüzle her zaman o Rize insanının dünyaca bilinen sıcakkanlılığıyla samimiyetiyle dürüstlüğüyle paylaşım gücüyle afetzedelerimizle beraber oluyoruz. Hem afet bölgesindeki afetzedelerimiz için elimizden ne gelirse tüm Rize olarak yapmaya gayret ediyoruz hem de afet bölgelerimizden ilimize gelen afetzede misafirlerimiz için neler yapabiliriz diye sonuna kadar gayret ediyoruz" dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de "Bugünler farkındalık, belirli objelere dikkat çekme günleridir. Bazen bir işe katılıp katılmamanızın çok önemi var. Yolladığınız miktarın pek de önemi yoktur. Bu anlamda kadınlarımızın bugün evlerinde elleriyle yaptıkları bu yiyecekleri yine Rizeli vatandaşlarımıza sunarak elde ettikleri simgesel bir parayı oraya yollama düşünceleri çok değerli, çok kutsal. Önemli bir günde böyle bir etkinliğin yapılması çok değerli" diye konuştu.

Kent Kadın Konseyi Başkanı Güler Topuk ise "Tüm depremzedelerimizin yüreklerine bir damla su serpmek adına bu kermesi düzenledik. Halkımızla el ele tek yürek olduk" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

